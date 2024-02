Ist das alles gewesen, Sumitomo Fudosan?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Sumitomo Realty & Development betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 53,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert mit 44,78 im neutralen Bereich, so dass auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sumitomo Realty & Development für diese Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sumitomo Realty & Development derzeit +4,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +20,17 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten vor allem positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sumitomo Realty & Development, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.