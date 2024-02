Ist das alles gewesen, Sugarmade?

Die Anlegerstimmung gegenüber Sugarmade war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis einer Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sugarmade liegt bei 45,57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gilt. Insgesamt erhält Sugarmade daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Aktie von Sugarmade gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 8315,09 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse der Sugarmade-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,02 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 USD liegt, was einem Unterschied von -75 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,01 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -50 Prozent darunter. Somit erhält die Sugarmade-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend neutrale Einschätzung der aktuellen Situation von Sugarmade, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch die technische Analyse, während die Dividendenrendite als weniger attraktiv bewertet wird.