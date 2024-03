Ist das alles gewesen, Stabilus?

Die deutsche Firma Stabilus hat eine Dividendenrendite von 3,4%, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,03% liegt. Daher wird die Dividendenausschüttung als "neutral" eingestuft. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung für die Aktie führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stabilus-Aktie kurzfristig überkauft ist und erhält deshalb ein "schlecht"-Rating. Langfristig wird die Aktie als "neutral" bewertet, da der RSI25 bei 66,21 liegt. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, aber die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

