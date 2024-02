Ist das alles gewesen, St Galler Kantonalbank?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der St. Galler Kantonalbank neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 42,31 und der RSI25 für 25 Tage bei 41,61, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Aktie der St. Galler Kantonalbank. Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ausschließlich positive Meinungen, und der Meinungsmarkt beschäftigt sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Handelsbanken) wird die St. Galler Kantonalbank als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,94, was einem Abstand von 39 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,73 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine schlechte Bewertung.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen. Die Aktie wird insgesamt als neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Insgesamt wird die Aktie der St. Galler Kantonalbank aufgrund dieser Faktoren auf neutraler Basis bewertet.