Ist das alles gewesen, Southwest Airlines?

Die Southwest Airlines-Aktie wurde in den vergangenen zwölf Monaten von 4 Analysten bewertet, wobei eine Einstufung als "Gut", drei als "Neutral" und keine als "Schlecht" erfolgte. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Neutral" für das Wertpapier. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben sich zu 37,75 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 9,29 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 34,54 USD. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Southwest Airlines im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,53 % auf, was 2,5 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert liegt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Southwest Airlines-Aktie sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einem Rating von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Dabei wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Southwest Airlines diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.