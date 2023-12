Ist das alles gewesen, Sorrento Therapeutics?

Laut Auswertung der Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung für Sorrento Therapeutics insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen haben negative Themen die Diskussionen geprägt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,46 % in der Biotechnologie. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sorrento Therapeutics-Aktie daher eine gute Bewertung für Sentiment und Buzz.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet ihnen eine Bewertung zwischen 0 und 100 zu. Für Sorrento Therapeutics ergibt sich ein RSI7-Wert von 85,71, was zu einer schlechten Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 63,64, der eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt wird der Relative Strength Indikator also als schlecht eingestuft.