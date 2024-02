Ist das alles gewesen, Sony?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI eine Einschätzung liefern. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sony-Aktie beträgt aktuell 51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,24 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinstufung des Wertpapiers als "Neutral" führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was zu einer neutralen Gesamteinstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sony-Aktie mit 20,15 63 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (55,15). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass sich die Stimmungslage in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sony-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.