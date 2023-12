Ist das alles gewesen, Softing?

Die Softing-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 6,56 EUR, während der aktuelle Kurs bei 5,75 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 6,14 EUR unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -6,35 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Softing-Aktie sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Softing eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent auf, was 1,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Softing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -6,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,91 Prozent für Softing im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Des Weiteren lag Softing mit einer Rendite von 14,42 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Softing ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt insgesamt zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Softing-Aktie, mit einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende, aber einer positiven Einschätzung in Bezug auf die Performance und die Anleger-Stimmung.