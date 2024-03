Ist das alles gewesen, Smiths?

Weitere Suchergebnisse zu "Smiths Group plc":

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Smiths deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung geführt hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Smiths liegt bei 41,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Smiths eingestellt sind. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings wurden auch zwei Handelssignale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Smiths von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Smiths mit 1628 GBP inzwischen -0,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,41 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.