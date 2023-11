Ist das alles gewesen, Sino American Oil?

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das Bild einer Aktie liefern. Im Falle von Sino American Oil gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Sino American Oil daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Technische Analyse: Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sino American Oil-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,29 USD mit dem aktuellen Kurs (0,1 USD) vergleichen, ergibt sich eine Abweichung von -65,52 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (0,14 USD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-28,57 Prozent Abweichung). Auch auf kurzfristiger Basis wird die Sino American Oil-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Sino American Oil in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dem Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" einbringt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI für Sino American Oil liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 50. Dies deutet auf eine Situation hin, die weder überkauft noch -verkauft ist, und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.