Ist das alles gewesen, SilverCrest Metals?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercrest Metals liegt derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,38 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 97 Prozent. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei 336, was die Unterbewertung von Silvercrest Metals bestätigt. Aufgrund des KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Silvercrest Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt die Rendite 22,82 Prozent über dem Durchschnitt von -22,25 Prozent. Auch hier wird die Aktie aufgrund ihrer Überperformance insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Silvercrest Metals-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf längerfristiger (25-Tage-Basis) überkauft ist. Daher erhält sie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie sowohl im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen als auch zu den letzten 50 Handelstagen unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Silvercrest Metals-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eher negative Bewertungen, hauptsächlich aufgrund der Überbewertung und der schlechten RSI und technischen Analyse Ergebnisse.

Sollten SilverCrest Metals Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich SilverCrest Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SilverCrest Metals-Analyse.

SilverCrest Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...