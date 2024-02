Ist das alles gewesen, Siemens?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Siemens ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "gut" eingestuft wird. Darüber hinaus wurden diese Analyseform um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 1 schlechtes und 1 gutes Signal zeigten. Auf dieser Grundlage ergibt sich lediglich eine "neutral" Empfehlung für die Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Siemens-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Siemens-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 26,01, was eine "gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,34, der für diesen Zeitraum eine "neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigt sich bei Siemens eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Veränderung der Stimmungsrate führt. Somit erhält Siemens für diesen Faktor die Einschätzung "gut". Insgesamt ergibt sich also ein "gut"-Wert für Siemens.

In Bezug auf die Dividende ist Siemens mit einer Ausschüttung von 2,81 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Industriekonglomerate (3,11 %) nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,3 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "neutral".