Ist das alles gewesen, Sichuan Mingxing Electric Power?

Der Aktienkurs von Sichuan Mingxing Electric Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,21 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 0,01 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sichuan Mingxing Electric Power in diesem Vergleich eine Underperformance von -0,21 Prozent aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Sichuan Mingxing Electric Power 0,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Mingxing Electric Power-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,69 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,59 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,15 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich für diesen (8,4 CNH) eine Abweichung von +2,26 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Sichuan Mingxing Electric Power auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Sichuan Mingxing Electric Power bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Sichuan Mingxing Electric Power liegt der RSI bei 16,44, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,3, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".