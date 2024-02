Ist das alles gewesen, Shinhan Financial?

Die Dividendenrendite von Shinhan liegt derzeit bei 5,7 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,61 Prozent darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Bereich der fundamentalen Analyse schneidet die Aktie gut ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,82 insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" ist, der 19,05 beträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Shinhan-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 48,82 und einem RSI25-Wert von 46,16. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Shinhan beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass sie aktuell neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält die Shinhan-Aktie also eine positive Bewertung in Bezug auf Dividendenrendite und fundamentale Analyse, während sie im Bereich des Sentiments und des Buzz neutral bewertet wird.