Ist das alles gewesen, Shinelong Automotive Lightweight Application?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Shinelong Automotive Lightweight Application ist neutral, so das Ergebnis einer Auswertung von Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. In diesem Zeitraum wurden weder überwiegend positive noch negative Themen zu der Aktie diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung der Aktie. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Ebenso ergibt der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, einen Wert von 44,87, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shinelong Automotive Lightweight Application-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,34 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,33 HKD weicht um -2,94 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,32 HKD) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung auf.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurden keine signifikant intensiveren Diskussionen über das Unternehmen geführt. Daher erhält die Shinelong Automotive Lightweight Application-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.