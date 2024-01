Ist das alles gewesen, Shenzhen Infinova?

Die Dividendenrendite für Shenzhen Infinova beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Infinova liegt mit 80,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Shenzhen Infinova in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Redaktion eine "Gut"-Bewertung vergibt.

Der Aktienkurs von Shenzhen Infinova hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -4,89 Prozent verzeichnet, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in der Kategorie "Branchenvergleich Aktienkurs" ein "Schlecht"-Rating.