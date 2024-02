Ist das alles gewesen, Sheng Siong?

Die singapurische Einzelhandelskette Sheng Siong verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 Prozent, was nur knapp unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt der Durchschnittswert 3,93 Prozent, was zu einer Differenz von -0,03 Prozent für die Sheng Siong-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Sheng Siong als unterbewertet gilt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,6 und damit insgesamt 15 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 20,65 im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Sheng Siong in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -10,24 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte Sheng Siong mit einer Überperformance von 5,42 Prozent punkten. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Sheng Siong-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,58 SGD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 1,57 SGD, was einer Abweichung von -0,63 Prozent entspricht. Sowohl im Rahmen des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung bedacht.

Insgesamt erhält die Sheng Siong-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl für ihre Dividendenpolitik als auch für die technische Analyse, während sie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Gut" eingestuft wird.