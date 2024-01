Ist das alles gewesen, Shanxi Sanwei?

Die Analyse der Aktienkurse von Shanxi Road & Bridge hat ergeben, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss haben. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, wenn man die sozialen Plattformen betrachtet. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Shanxi Road & Bridge diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,31). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shanxi Road & Bridge-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Shanxi Road & Bridge mit -25,08 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,44 Prozent. Auch hier liegt Shanxi Road & Bridge mit 24,63 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von Shanxi Road & Bridge liegt aktuell bei 61,54, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung "Neutral" für den RSI.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung bezüglich Shanxi Road & Bridge als "Gut" eingestuft wird, die Dividendenpolitik hingegen als "Schlecht" und die Performance im Vergleich zur Branche sowie der RSI als "Neutral".