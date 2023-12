Ist das alles gewesen, Shanghai Kindly Enterprise Development?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Unter Berücksichtigung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shanghai Kindly Enterprise Development, zeigt der RSI7 aktuell 71,74 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI mit einer Bewertung von "Neutral" weniger stark schwankend.

Ein Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") zeigt, dass Shanghai Kindly Enterprise Development mit einer Rendite von -33,35 Prozent um mehr als 32 Prozent darunter liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,29 Prozent, wobei Shanghai Kindly Enterprise Development mit 26,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Shanghai Kindly Enterprise Development. Der GD200 liegt bei 12,35 CNH, was einer Abweichung von -18,79 Prozent vom Kurs der Aktie (10,03 CNH) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,4 CNH, was einer Abweichung von -3,56 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Analysten haben soziale Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral sind. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der Stimmung führt. Zusammenfassend wird Shanghai Kindly Enterprise Development in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Shanghai Kindly Enterprise Development kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Shanghai Kindly Enterprise Development jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shanghai Kindly Enterprise Development-Analyse.

Shanghai Kindly Enterprise Development: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...