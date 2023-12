Ist das alles gewesen, Shanghai Jin Jiang International Industrial Investmentb?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie beträgt aktuell 47. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 33,33 keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,25 Prozent erzielt. Dies liegt 13,79 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 2,86 Prozent, wobei die Aktie von Shanghai Jin Jiang Online Network Service aktuell 9,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Shanghai Jin Jiang Online Network Service eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde langfristig eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem gesamten Stimmungsbild von "Neutral" führt.

