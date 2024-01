Ist das alles gewesen, Shanghai Chlor-Alkali ChemicalA?

Weitere Suchergebnisse zu "Altri":

Die technische Analyse der Shanghai Chlor-alkali Chemical zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 9,16 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der aktuelle Aktienkurs bei 9,1 CNH liegt, was einem Abstand von -0,66 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,97 CNH, was einer Differenz von +1,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Shanghai Chlor-alkali Chemical-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. In diesem Fall wurde die Stimmung auf sozialen Plattformen positiv bewertet, da die Kommentare größtenteils positiv waren und positive Themen in den Diskussionsbeiträgen überwiegen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Auch die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Gut" Bewertung auf dieser Ebene.

Im Branchenvergleich zeigte die Shanghai Chlor-alkali Chemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,75 Prozent, was einer Underperformance von -2,44 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite um 2,44 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Shanghai Chlor-alkali Chemical-Aktie basierend auf technischer Analyse, Sentiment, Anlegerverhalten und Branchenvergleich.