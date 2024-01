Ist das alles gewesen, Shandong Inspur Software?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Inspur Software wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage (RSI7) als auch für die letzten 25 Tage (RSI25) bewertet. Der RSI7 liegt bei 56,02 Punkten, was darauf hinweist, dass die Inspur Software-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 58,35 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Inspur Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,63 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,87 CNH weicht um -11,26 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,42 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inspur Software-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Inspur Software. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Inspur Software wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Inspur Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um 18,5 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,33 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die mittlere Rendite des Informationstechnologie-Sektors bei 14,42 Prozent, wobei Inspur Software 11,25 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.