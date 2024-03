Ist das alles gewesen, Shandong Humon Smelting?

Der Aktienkurs von Shandong Humon Smelting hat im letzten Jahr eine Rendite von -16,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Überperformance darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,18 Prozent, wobei Shandong Humon Smelting aktuell 7,59 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Humon Smelting mit 21,14 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Humon Smelting-Aktie weist einen Wert von 15 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI für die letzten 25 Tage einen Wert von 42,99, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist die Shandong Humon Smelting-Aktie derzeit +5,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Im Gegensatz dazu ist die Aktie basierend auf den vergangenen 200 Tagen -5,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.