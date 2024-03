Ist das alles gewesen, Seven Industries?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Seven Industries bei 520 JPY liegt, was einer Entfernung von +1,76 Prozent vom GD200 (510,99 JPY) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 515,7 JPY, was einem Abstand von +0,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Seven Industries als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, was zu dem Befund führt, dass die Aktie von Seven Industries als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Seven Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,78 Punkten und der RSI25 auf 25-Tage-Basis bei 44,44 Punkten, was beides zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.