Ist das alles gewesen, Santana Minerals?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie von Anlegern beobachtet. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen, während an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Santana Minerals. Dementsprechend wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Santana Minerals beträgt 43,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,65 AUD für den Schlusskurs der Santana Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,98 AUD, was einem Unterschied von +50,77 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,74 AUD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +32,43 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Santana Minerals eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine deutliche Verbesserung in den vergangenen Wochen für Santana Minerals festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. In den letzten vier Wochen wurde jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.