Ist das alles gewesen, Sanofi?

Die Sanofi-Aktie hat in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 96,06 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 92,83 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -3,36 Prozent zum GD200 und wird daher als "neutral" bewertet. Im Vergleich dazu weist der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 87,56 EUR auf, was einer positiven Differenz von +6,02 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Gesamtnote als "gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende hat die Sanofi-Aktie eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent, was 3,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Arzneimittel" bei 0 Prozent liegt, wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und von der Redaktion mit "gut" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielt die Sanofi-Aktie eine Rendite von 10,07 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent im Sektor "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 10,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Arzneimittel" beträgt ebenfalls 0 Prozent, wodurch die Sanofi-Aktie aktuell um 10,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell wird die Sanofi-Aktie mit einem RSI-Wert von 4,04 als überverkauft eingestuft, was als positives Signal gewertet wird. Eine Ausweitung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 29, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "gut" bewertet.