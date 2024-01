Ist das alles gewesen, Sanix?

Die technische Analyse der Sanix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 319,35 JPY liegt. Dieser Wert liegt nur geringfügig über dem letzten Schlusskurs von 315 JPY, was einer Differenz von -1,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 338,64 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-6,98 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Sanix-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen in den sozialen Medien, noch signifikante Veränderungen in der Diskussionsstärke. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Sanix-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (63,64 Punkte) als auch der RSI25 (67,13 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Die Diskussionen rund um Sanix waren weder besonders positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung für die Sanix-Aktie.