Ist das alles gewesen, Salesforce?

Die Analysteneinschätzung für Salesforce basiert auf den Meinungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Von insgesamt 27 Einschätzungen waren 20 positiv, 7 neutral und keine negativ, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 220,88 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 285,66 USD einen potenziellen Rückgang um 22,68 Prozent darstellt, was einer negativen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Salesforce-Aktie daher eine neutrale Empfehlung.

Hinsichtlich der Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von Salesforce als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 60,56 um 7 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Software-Segment. Dies führt zu einer negativen fundamentalen Bewertung.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Salesforce-Aktie eine negative Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Salesforce-Aktie, mit positiven und negativen Bewertungen in verschiedenen Bereichen.