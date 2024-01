Ist das alles gewesen, S.F. Holding?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen über bestimmte Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen rund um die Aktie von Sf wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Sf mit einer Dividendenrendite von 0,64 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (2,31 %) unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sf derzeit negativ ist. Der GD200 liegt bei 46,28 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 40,4 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,71 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 40,36 CNH eine Abweichung von +0,1 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sf-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im 7-Tage-RSI als auch im 25-Tage-RSI. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Zusammenfassend ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Aktie von Sf. Während die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung positiv bewertet werden, fällt die Dividendenrendite und die technische Analyse eher negativ aus. Der RSI zeigt keine klare Tendenz, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.