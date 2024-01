Ist das alles gewesen, SK Innovation?

Weitere Suchergebnisse zu "Laurentian Bank":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Bei Sk Innovation wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 76,85 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Sk Innovation mit 163423,61 KRW bewertet, während der aktuelle Kurs bei 132000 KRW liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -19,23 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist besonders positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, ebenso wie in der Diskussionsintensität. Somit erhält die Sk Innovation-Aktie ein neutrales Rating.