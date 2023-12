Ist das alles gewesen, Ring Energy?

Der Aktienkurs von Ring Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 19,97 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -53,31 Prozent für Ring Energy führt. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 19,97 Prozent, wobei Ring Energy 53,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Anhand der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird deutlich, dass Ring Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,83 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,56 USD um -14,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,63 USD, was einer Abweichung von -4,29 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Ring Energy für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Dividendenrendite der Ring Energy-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 28,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,23). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.