Ist das alles gewesen, Ridleyration?

Die Aktie von Ridley weist eine Dividendenrendite von 4,45 Prozent auf, was 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Ridley ist überwiegend positiv, wie die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Ridley aufgegriffen, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Bewertung für die Ridley-Aktie. Der RSI7-Wert von 93,18 und der RSI25-Wert von 59,79 führen zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Ridley ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,08 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, dessen KGV bei 46,49 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet und als "Gut"-Empfehlung eingestuft.