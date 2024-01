Ist das alles gewesen, Remsleep?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Remsleep-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 57,69, was ebenfalls als weder überkauft noch -verkauft eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Remsleep.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Remsleep besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell dominieren erneut positive Themen, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt und somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Remsleep-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 0,01 USD, was 50 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,02 USD, was 25 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Remsleep.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktivität im Netz für Remsleep schwach ist und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.