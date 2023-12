Ist das alles gewesen, Reconnaissance Energy Africa?

Weitere Suchergebnisse zu "Reconnaissance Energy Africa":

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Kommunikation im Internet eine wichtige Ergänzung erhalten. Bei dieser Analyse wird sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf Reconnaissance Energy Africa zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führte. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Reconnaissance Energy Africa liegt bei 58,82, was als "Neutral" eingestuft wurde. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67 und erhält ebenfalls die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Reconnaissance Energy Africa mit 0,84 CAD inzwischen -17,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Reconnaissance Energy Africa ist insgesamt besonders negativ, was sich in den Diskussionen und Meinungen der sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen gezeigt hat. Trotz einiger positiver Themen wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.