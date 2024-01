Ist das alles gewesen, Realcan Pharmaceutical?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Realcan Pharmaceutical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,71 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI25, dass Realcan Pharmaceutical überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf Realcan Pharmaceutical diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Realcan Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von -34,05 Prozent erzielt, was 32,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,31 Prozent, und Realcan Pharmaceutical liegt aktuell 26,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Realcan Pharmaceutical liegt bei 90,28, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.