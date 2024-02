Ist das alles gewesen, R1 RCMEW?

Die R1 Rcm-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Von insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle positiv. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 68,54 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen R1 Rcm diskutiert. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der R1 Rcm-Aktie von 10,68 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -23,44 Prozent Entfernung vom GD200 (13,95 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 10,33 USD, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +3,39 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der R1 Rcm-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über R1 Rcm in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über R1 Rcm wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.