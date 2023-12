Ist das alles gewesen, Quantum Energy?

In den letzten beiden Wochen wurde die Quantum Energy von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", so die Auffassung unserer Redaktion.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. In Bezug auf Quantum Energy liegt der 7-Tage-RSI bei 88,28 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 42,04, was darauf hinweist, dass Quantum Energy hier weder über- noch unterbewertet ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Quantum Energy in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Quantum Energy aktuell bei 1,57 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,774 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -50,7 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,64 USD, was einem Plus von +20,94 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung für die Quantum Energy.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anleger-Stimmung, der RSI, das Sentiment und die technische Analyse zu einer überwiegend neutralen Bewertung der Quantum Energy führen.