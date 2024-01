Ist das alles gewesen, Qingdao Haier?

Die Haier Smart Home-Aktie wird derzeit charttechnisch mit gemischten Signalen bewertet. Der aktuelle Kurs von 21,19 CNH liegt 6,98 Prozent unter dem GD200 von 22,78 CNH, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Demgegenüber steht der GD50 bei 21,5 CNH, was einem Abstand von -1,44 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Signal gilt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet die Haier Smart Home-Aktie eine Rendite von -14,4 Prozent im vergangenen Jahr, was einer Unterperformance von 20,92 Prozent entspricht. Auch im Branchenvergleich zu "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie mit 19,25 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 4,85 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 34 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 52,63 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Haier Smart Home eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies spiegelt sich in negativen Auffälligkeiten im Stimmungsbild der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wider, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion hingegen wird als neutral eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Haier Smart Home-Aktie aufgrund der charttechnischen Signale, der Unterperformance im Branchenvergleich und der negativen Veränderung des Stimmungsbildes.