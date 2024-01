Ist das alles gewesen, Prothena?

Der Aktienkurs von Prothena verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,64 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 25,36 Prozent, was einer Underperformance von -55 Prozent für Prothena entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 17,17 Prozent im letzten Jahr, wobei Prothena 46,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Prothena ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI von Prothena liegt bei 56,06, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Prothena daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Prothena beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Prothena von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Prothena betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Prothena in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Prothena hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.