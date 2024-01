Ist das alles gewesen, Pressance?

Die Pressance-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1816,94 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von -9,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (1651 JPY) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht" bewertet. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 1575 JPY, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um +4,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pressance-Aktie derzeit überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 26,36 Punkten liegt. Für den 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität verzeichnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.