Ist das alles gewesen, Poly Real Estate?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Poly Developments And-Aktie in den sozialen Medien von den meisten privaten Nutzern positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Zusammenfassend betrachten wir die Anleger-Stimmung daher als "Neutral". Bei der genaueren Analyse konnten wir auch 3 klare negative Signale identifizieren, weshalb wir zu dem Schluss kommen, dass die Empfehlung für diese Aktie "Schlecht" ist.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir sowohl die Intensität der Diskussionen als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Poly Developments And-Aktie zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, weshalb wir hier eine "Neutral"-Bewertung abgeben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Poly Developments And-Aktie beträgt aktuell 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine überkauften oder überverkauften Werte, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine negative Einschätzung, da der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer negativen Bewertung, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Poly Developments And-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Poly Developments And-Aktie, wobei die technische Analyse aufgrund des gleitenden Durchschnitts zu einer negativen Bewertung führt.