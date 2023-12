Ist das alles gewesen, Poly Property?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Poly Property wird anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 52,63 Punkten, was darauf hinweist, dass Poly Property weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Poly Property daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der aktuelle Kurs der Poly Property auf 1,53 HKD, während der GD200 bei 1,8 HKD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 1,65 HKD, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet für Poly Property zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungslage. Auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Insgesamt erhält Poly Property daher in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

Poly Property kaufen, halten oder verkaufen?

