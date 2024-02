Ist das alles gewesen, Plato Gold?

Die technische Analyse der Plato Gold-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,02 CAD) weicht somit um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Wert (0,02 CAD) mit 0 Prozent Abweichung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Plato Gold derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu der Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Plato Gold zeigt einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält die Plato Gold-Aktie in der technischen Analyse, der Dividendenpolitik, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index die Gesamtbewertung "Neutral".