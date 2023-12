Ist das alles gewesen, Pierce AB?

Die aktuelle Entwicklung der Aktie von Pierce wird mithilfe der technischen Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 7,07 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 6,52 SEK lag, was einem Unterschied von -7,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt, dass der letzte Schlusskurs (6,19 SEK) über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+5,33 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt wird die Pierce-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Pierce wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pierce-Aktie liegt bei 31,25, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Pierce-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Diskussionen über Pierce, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktie von Pierce.