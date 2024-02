Ist das alles gewesen, Pharvaris BV?

Die technische Analyse gibt Aufschluss darüber, ob sich eine Aktie momentan in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein Indikator, der dabei genutzt wird, ist der gleitende Durchschnitt, der sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) betrachtet wird. Für die Pharvaris-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt bei 16,22 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 27 EUR deutlich darüber liegt (+66,46 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (22,47 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+20,16 Prozent). Basierend auf diesen Werten erhält die Pharvaris-Aktie eine "Gut"-Bewertung im Hinblick auf trendfolgende Indikatoren.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Pharvaris-Aktie liegt bei 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 39,06) führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung gemäß des RSI.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie in den sozialen Medien konnte keine eindeutige Veränderung festgestellt werden. Die Intensität der Diskussionen über Pharvaris war insgesamt geringer als normalerweise und zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hingegen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten Tagen gab es vermehrt positive Themen in den Diskussionen über das Unternehmen Pharvaris. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion.

In Summe ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Pharvaris-Aktie.