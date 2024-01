Ist das alles gewesen, Performance OneA O.N?

Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Performance One wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Performance One aufgegriffen. Infolgedessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Performance One wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Performance One liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Performance One in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,19 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,95 EUR liegt, was eine Abweichung von -17,25 Prozent ergibt. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 5,86 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Performance One daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.