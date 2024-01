Ist das alles gewesen, Palantir?

Die Analysten bewerten die Aktie von Palantir auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie folgende Bewertungen: 2 Gut, 5 Neutral, 3 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Palantir vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 11,33 USD, was einem Rückgang von -30,89 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 16,4 USD liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 15,14 USD verläuft, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs bei 16,4 USD liegt, was einem Abstand von +8,32 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 18,13 USD, was einer Differenz von -9,54 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Palantir diskutiert, an neun Tagen überwogen positive Themen, an zwei Tagen hingegen negative. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung verleiht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Palantir als "Neutral" ein. Der RSI7 beträgt 60,8, und der RSI25 liegt bei 59,66, was beide auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweisen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.