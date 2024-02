Ist das alles gewesen, Pa Shun?

Der Aktienkurs von Pa Shun hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von -8,06 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,7 Prozent aufweist, liegt Pa Shun mit 14,64 Prozent deutlich darüber. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Pa Shun wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Pa Shun beschäftigte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,057 HKD, was einem Unterschied von -5 Prozent zum Durchschnitt entspricht. Darüber hinaus liegt der letzte Schlusskurs von 0,05 HKD über dem 50-Tages-Durchschnitt (+14 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pa Shun-Aktie ergibt sich zu einem Niveau von 100, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" bringt.