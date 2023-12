Ist das alles gewesen, PRA?

Der Aktienkurs von Pra hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um -27,93 Prozent verringert, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 18,35 Prozent, wobei Pra mit 46,29 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Einschätzung der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten treffen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Prä-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Pra in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Pra beträgt 48, während vergleichbare Unternehmen in der Verbraucherfinanzierung im Durchschnitt ein KGV von 56 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Pra daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität von Pra hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Pra.