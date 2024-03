Ist das alles gewesen, Ozaurum Resources?

Die technische Analyse der Ozaurum-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 0,08 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,066 AUD, was einem Unterschied von -17,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 AUD zeigt einen Rückgang des Schlusskurses um -26,67 Prozent und bewirkt somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Ozaurum-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis einen RSI-Wert von 56,06 und wird daher auch als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen positiver Diskussion und sechs Tagen negativer Kommunikation. Allerdings war die verstärkte negative Diskussion über Ozaurum in den letzten Tagen ausschlaggebend für die "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Ozaurum beobachtet. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion, da die Aktie eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnete.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Ozaurum-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.